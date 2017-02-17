全台現種櫻潮 日本櫻花專家親授種植小技巧
全台近年瘋賞櫻，各地出現櫻花種植潮，但不少品種櫻花對台灣氣候適應不良，易染病枯死。大安森林之友基金會日前舉辦「春城何處不飛花－櫻花的故事研討會」，邀請日本著名櫻花樹木醫鶴田誠及和田博幸來台，17日前往天元宮視察，鶴田誠說，台灣降雨量多，須特別注意排水，且櫻花是「太陽之子」，種得太密反而易讓櫻花早夭。
樹醫師鶴田誠說，台灣常見的櫻花問題，主要為根部積水、種植間距過密與病蟲害，他認為要種出美麗櫻花特別需要注意排水，避免積水造成根部腐爛，且櫻花又稱為「太陽之子」，屬於極端陽性樹，種植間距不宜太近，樹距以6到8公尺為宜。
另外維護管理，枝條需進行適當疏剪，使間隙至少間隔60公分以上，讓每一個枝條都能照到陽光，花才能開得好。
鶴田誠指出，台灣的櫻花常得流膠病，建議從根本去除造成流膠的昆蟲，如天牛或咖啡木蠹蛾幼蟲等，掌握這些方法，就能打造更多永續的賞櫻環境，讓台灣人不出國也能賞美麗的櫻花。
(中時)
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