警政史首例！ 宜蘭與嘉義市警局長是親兄弟

我要評比

新任嘉義市警局長詹永華（左），與現任宜蘭縣警局長詹永茂（右）是親兄弟，是我國警政史上首例。（警政署提供）

警政署今天下午發布75名高階警官人事異動，其中新任嘉義市政府警察局長詹永華，他的胞弟詹永茂現為宜蘭縣政府警察局長，兄弟差3歲，同時都當警察局長，警界人士說，這可能是我國警政史首例，傳為佳話。

詹永華警大交通系44期，這次由警政署保防阻長升任嘉義市警局長。小他3歲的詹永茂，警大交通系47期，早詹永華半年升任縣市局長。兄弟都是交通系畢業，也都歷任分局長等外勤工作後做到局長一職，極為難得，可說是光耀門楣。

考量一般警官，一路升上縣市局長的難度與時間，警界人士推估，詹家兩兄弟同時做局長的例子，恐怕前無古人，後難有來者。

(中時)