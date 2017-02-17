南投燈會19日晚間落幕，秀璀璨煙火

南投燈會即將閉幕，民眾賞燈趁此時。（廖志晃攝）

2017南投燈會結合沙雕、恐龍展，還特別加碼精彩非凡的「銅梁火龍」，迄今已吸引450萬人參觀！燈會即將於19日閉幕，當晚施放15分鐘煙火，民眾賞燈要把握最後幾天。

為期將近1個月的南投燈會，即將畫下句點，閉幕式當晚，頒發感謝狀給贊助單位與合作單位，並且施放15分鐘的璀璨煙火，慶賀燈會圓滿成功。

今年，首度在南投會展中心辦燈會，並結合國際沙雕藝術展與恐龍展，打造春節最強的南投春遊之旅，成功吸引「走春」人潮；而重慶的「銅梁火龍」更是再掀另一波高潮，民眾爭睹火龍，塞爆貓羅溪畔！

「觀光首都」是縣長林明溱的目標，因此，縣府人員在觀光領域發揮創意，不遺餘力，首創在農曆過年前搶先開幕迎賓，打破元宵節才賞燈的傳統，結合豐富的周邊活動，滿足旅客多元的需求。

(中時)