檢修鐵捲門被電死 雇主未給絕緣設備遭訴
張姓鐵捲門包商去年7月與劉姓、簡姓工人到五股區某工廠修理鐵捲門，由於貪圖方便並未斷電，導致劉姓男子遭到電擊死亡，新北地檢署以張姓雇主未要求工人使用絕緣護具、未裝置絕緣設備，今依業務過失致死罪嫌起訴張姓包商。
張男（43歲）承攬五股某工廠鐵捲門裝設工程，完工後鐵捲門卻無法與地面密合，去年7月底他帶著40多歲劉姓及簡姓工人前往修理。未料負責檢查鐵捲門電路狀況的劉男，卻在維修時疑似觸碰到電線慘遭電擊，張男等人雖然趕緊切斷電源，但劉姓工人卻已失去意識，送醫不治。
檢方認為，檢修時未將鐵捲門斷電、劉男也沒戴上絕緣手套，雇主張男應付責任。雖然張姓雇主已和劉男家屬和解，死者家屬也不願提告，但檢方仍依業務過失致死、《職業安全衛生法》等罪嫌起訴張姓雇主。
(中時)
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