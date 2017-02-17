防禽流感 南投縣衛生局赴市場稽查

防範禽流感，南投縣衛生局17日會同衛福部食藥署中區管理中心，稽查雞肉、鴨肉販售業者6家、雞肉、蛋品販售業者1家、及雞肉販售業者2家共9家，未發現非法屠宰，未來將持續加強稽查。

衛生局長黃昭郎表示，禽流感病毒於常溫37℃下，可在禽肉存活約6天，為避免把病毒吃下肚，提醒民眾處理禽肉及蛋類，應選購合格產品，千萬不要購買違法屠宰的家禽及製品，應選購有「防檢局屠宰衛生合格」標誌的禽肉；並優先選購經殺菌消毒的洗選蛋，散裝零售蛋可能受到禽類糞便的汙染，要先清洗蛋殼後再烹煮。

另外，處理生鮮雞、鴨、鵝後，要用肥皂或洗手液澈底洗淨雙手，保持衛生，刀具及砧板也應清洗乾淨後才能再使用。

生鮮雞、鴨、鵝肉，應放在乾淨有蓋容器內，或用乾淨塑膠袋包好，才放入冰箱貯存；並與即食食物或熟食分區存放，避免交叉汙染，沾有汙漬的雞蛋，應先清洗乾淨後才放入冰箱貯存。

避免食用生雞蛋，或把生雞蛋混合醬料沾熟食，雞、鴨、鵝肉及蛋必須澈底煮熟再食用，烹煮禽肉的中心溫度至少須達到攝氏70℃、持續2分鐘才能完全煮熟。民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣衛生局服務專線049-2231994。

(中時)