人行：將實施穩健中性的貨幣政策

中國人民銀行發布2016年第4季大陸貨幣政策執行報告稱，下一階段將實施穩健中性的貨幣政策，平衡穩增長、調結構、抑泡沫和防風險之間的關系，為供給側機構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

人行報告指出，展望2017年，全球經濟總體呈現復甦態勢，中國經濟增長的潛力依然巨大，隨著供給側結構性改革、簡政放權和創新驅動戰略不斷深化實施，中國經濟新的動能正在增強，穩定經濟的有利因素逐步增多。牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。將完善宏觀審慎政策框架，抑制資產泡沫。保持貨幣金融環境的穩健和中性適度。

(工商)