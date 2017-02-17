台維斯盃／2戰打入5盤飲恨 雙打專家拚開胡

台維斯盃陳迪鏖戰5盤7比5、5比7、2比6、7比6(6)、5比7飲恨李喆。(網協提供資料照)

台維斯盃17日「海峽大戰」高雄陽明網球中心點燃戰火。扛起第1點的陳迪鏖戰5盤，7比5、5比7、2比6、7比6(6)、5比7飲恨，第2點莊吉生同樣苦戰4盤，可惜最終在第5盤因傷退賽，痛失前兩點的中華隊，18日第3點雙打彭賢尹／李冠毅成為關鍵。

替中華隊打頭陣的陳迪，面對排名244的李喆鏖戰4小時又41分，第4盤拚入搶七扳平，可惜決勝盤陳迪開局就被破發，雖然第6、8局回破李喆，但第11局發球局未能保住，盤數2比3飲恨告負。

前年轉籍回國的莊吉生，目前世界排名168，他在美國加州長大、父親是高雄人，回家鄉作戰面對世界排名927的吳易昺意外打得艱辛，首盤1比6失掉後倒趕2盤，但第4盤拚至搶七卻錯過2個賽末點，被逼入決勝盤，第5盤1比4時因傷忍痛退賽，最終1比6、4比6、7比5、6比7(9)、1比4告負。

痛失前兩點的中華隊，18日第3點雙打彭賢尹／李冠毅成為關鍵，將迎戰中國李喆／張之臻。

(中時電子報)