李燕單身2年家裡沒它 被質問「不是有在賺錢嗎」

李燕常在臉書分享近況。（圖／取自李小燕正面思考團臉書）

李燕分享孩子童言童語。（圖／取自李小燕正面思考團臉書）

李燕恢復單身後自覺脾氣變好。（圖／中時資料照片）

本土劇女星李燕前年3月和彰化議長謝典霖離婚，恢復單身後李燕自覺心態改變、脾氣變好，拍戲再久也不覺得累，樂於工作，沒想到今(17日)稍早她在臉書透露有小孩到她家住，卻發現沒有一樣東西，便以大人語氣質問她：「不是有在賺錢嗎？」讓她哭笑不得。

李燕剛剛發文說，寒假時有孩子到她家住，借鉛筆後發現鈍鈍的，她便拿出僅有的美工刀幫對方削鉛筆，豈料小孩居然一臉驚訝問她：「燕燕你不是有在上班賺錢嗎？為什麼你家連削鉛筆機都沒有」，讓李燕笑翻，說：「原來有在上班賺錢的，家裡就要有台削鉛筆機來襯托！」

李燕最後還在文章說：「你家有嗎？我今天總算有了，真是比美工刀好用多了」，粉絲則回：「其實與小朋友相處，好像會常有趣事發生」、「童言童語真的很可愛~~~~結果燕燕馬上去買~每隻都削的很尖(眼睛亮)」、「小孩子真的很單純，回不去的歲月」。

(中時電子報)