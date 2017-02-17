竹山鎮柯仔坑國宅活化 朝社福群聚中心規劃

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縣議員張志銘及官員，赴柯仔坑國宅勘查。（廖志晃攝）

921地震後，營建署在竹山鎮興建「柯子坑」平價住宅，但乏人問津；原空屋67間，已經標售46間，其中20間將規畫為社福團體群聚中心。縣議員張志銘建議國產署及縣府，設法活化蚊子住宅或出售，增加政府收益，帶動地方繁榮。

張志銘表示，柯仔坑國宅已經標售46間，另外要用20間規畫為社福團體群聚中心，做為課後陪讀、家托等社福功能，庇護老人及婦幼，希望社福團體多多提出企畫，進入園區。

張志銘原本爭取置長照園區，但因無障礙空間設計改善，需要龐大經費，再加上竹山鎮已規畫3座日照中心，所以改為社福團體群聚中心；其他空屋可規畫為青年創就業訓練及住宿中心，及寄宿服務中心。

(中時)