張富落魄遭通緝 舊愛吳淑敏吐交往真相

吳淑敏、張富2008年一起看江蕙演唱會。(本報系資料照，羅永銘攝)

吳淑敏澄清與張富是炒作緋聞。(本報系資料照，張祐銘攝)

昔日《龍兄虎弟》王牌製作人張富，去年曾因侵占數案淪為通緝犯，還落魄到偷身障人士的刮刮樂遭逮，連18萬易科罰金都籌不出來，令人唏噓不已。每回張富只要出事，昔日舊愛陳美鳳、台語歌手吳淑敏也成為媒體追問對象，不過吳淑敏日前就向媒體坦言這段情全是為炒作而生的。

張富過去曾與陳美鳳交往7年，有傳兩人戀情破局，與張富後來戀上吳淑敏有關，事後張富曾向媒體澄清，表示與陳美鳳分手1年後才戀上吳淑敏，但最後這段戀情也是分手收場。

不過吳淑敏日前就澄清與張富間的關係，據《聯合報》報導，她透露張富當初是為了捧紅她，才炒作兩人間的緋聞，所以每回被問及這段戀情，吳淑敏總是抱持不否認也不承認的態度。

但她也坦言，這段假戀情最令她困擾的，就是每當有綜藝大哥詢問，她回「不知道」，可是都沒人相信，令她相當無奈。

(中時電子報)