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八卦山隧道23日防災演練，封閉雙向隧道15分鐘

廖志晃／南投報導

公路總局員林工務段，辦理省道台76線（漢寶草屯線）八卦山隧道防災演練，將於2月23日上午9時30分，及下午3時30分，先後於八卦山隧道內西行線（草屯往員林）、東行線（員林往草屯）進行演練，時間預估各約15分鐘。

演習期間，管制車輛禁止進入八卦山隧道，屆時，請駕駛人配合疏導及管制措施。

(中時)