台中春季旅展 各縣市首長賣力促銷在地旅遊
「2017台中春季國際旅遊大展」今（17）日起至2月20日於中時國際會展中心開展。今日舉行盛大開幕典禮，各縣市首長不僅現場熱情力挺、且賣力促銷在地旅遊。其中，彰化縣長魏明谷不僅親自為彰化縣參展廠商加油打氣，也歡迎全國民眾到彰化旅遊，期望民眾能藉此認識、探索彰化，進而愛上彰化。
台中春季國際旅遊大展今日開展，除了魏明谷之外，包括台中市長林佳龍、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長邱鏡淳、 南投縣副縣長陳正昇、桃園市副市長王明德、新北市副市長葉惠青、新竹市副市長沈慧虹等縣市首長們與會。
國內重量級旅遊業者如華航董事長何煖軒、長榮航副總經理李士亮、昇恒昌總經理江建廷、台中廣播創辦人莊文平、台灣虎航董事長張鴻鐘、華旅網際旅行社董事長謝欣霓、華航諾富特桃園機場飯店總經理韓耕瑞、博思達國際總經理翁瑀等人也親自與會力挺春季旅展。
魏明谷表示，彰化建縣近300年，歷史悠久，擁有豐富的人文古蹟，也有上天賜予的自然景觀，因為開發的早， 發展出豐富的美食文化。台灣小吃口味北部較鹹、南部偏甜，彰化正好在台灣中部，口味鹹甜適中，且又是海線與山線的交會處，結合山珍與海味，更是閩南與客家群居的地方，美食富有客家與閩南文化特色，值得旅客前來旅遊與品嘗美食。
魏明谷進一步表示，彰化鹿港擁有豐富的人文歷史及古蹟建築，也是各地遊客喜愛體驗古蹟文化的城鎮， 彰化縣政府全力推動鹿港國家歷史風景區，並獲中央的支持與肯定，未來彰化將成為全國歷史文化之旅的典範；此外，彰化縣綠能資源豐富，縣府將積極打造彰化成為「風光大縣」，以「綠能文化、智慧大縣」為願景，使彰化縣成為智慧宜居城市。
(工商)
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