川習通話後 陸外長將與美國務卿會面
根據路透17日報導，大陸外交部長王毅確定在20國集團(G20)外長會議期間，會晤與美國國務卿蒂勒森(Rex Tillerson)，雙方預計就雙邊關系和其它共同關注的話題交換意見。這將是川習通話後，中美高層官員首度交手，引發外界關注。
G20外長會議將於德國時間16日舉行，地點在德國波恩。
日前大陸國家主席習近平與美國總統川普通話，雙方除就關注議題交換意見外，同時表態中美未來將加強各領域的交流合作。川普表態同意尊重美國「一中政策」。
(旺報)
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