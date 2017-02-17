友力車主駕駛護產 20日與交通部協商
公路總局撤銷友力通運營業執照並吊銷所有遊覽車牌照，友力靠行遊覽車車主極力護產，今天到交通部抗議，雙方20日在桃園監理站開會協商。
蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團13日在國道發生嚴重遊覽車翻車意外，造成33人罹難，因事故車輛為蝶戀花所有，靠行在友力通運名下，交通部公路總局立即調查友力通運。
公路總局發現，友力通運在工時、行車紀錄及派車單保存部分，都有違規，陸續開出11張罰單，因認定情節重大，除友力所有車輛禁止異動外，也決議撤銷友力營業執照並吊銷公司旗下136輛遊覽車牌照。
公路總局說，友力通運旗下車輛有133輛是靠行車，但其中10輛已停駛，另3輛是自有車，這次共吊銷126輛營業中遊覽車。
車主們不滿政府決策斷了無辜者的生計，多位是駕駛也是車主代表下午赴交通部抗議。
靠行友力車主及駕駛極力自保車輛財產，要求交通部提出確保車輛可轉移到其他車行營運，並揚言如果車牌是被吊銷，政府看著辦。
友力通運靠行車主說，這100多輛遊覽車每輛都還有新台幣數百萬元貸款，現在車牌被吊，無法開上路，形同廢鐵，等於斷了生路，政府決策太粗糙。
公路總局表示，會在符合法律程序下，幫助友力通運靠行車主或駕駛。1060217
(中央社)
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