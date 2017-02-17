司改國是會議 許宗力推薦只上一人 殺女友更生律師也上榜

司法改革國是會議分組會議20日登場，總統府今天公布參與會議的101名委員名單。司法院長許宗力力薦的5人，除了尤伯祥經全國律師票選而最高票入選，其餘4人皆沒上榜；此外名單還包括曾是林照真、王文玲及范立達，手刃女友服刑8年的前律師劉北元，現為更生團契志工，也列入名單。

總統府司法改革國是會議籌備委員會於今天公布分組會議的委員名單，101位的分組會議委員來自社會各界，由15位票選產生的法官、檢察官、律師，70位籌備委員會推薦人選，與16位的籌備委員組成。 分組會議的各組名稱與召集人分別為：第一組「保護被害人與弱勢者的司法」，召集人羅秉成委員；第二組「全民信賴公正專業的司法」，召集人林子儀委員；第三組「權責相符高效率的司法」，召集人瞿海源委員；第四組「參與透明親近的司法」，召集人許玉秀委員；第五組「維護社會安全的司法」，召集人梁永煌委員。

日前有法官匿名指司許宗力推薦的高榮志、尤伯祥、林永頌、高祥輝及林實芳5人擔任司改國是會議律師代表，這些人不是民間司改會成員就是與司改會理念相近，批評遴選「黑箱」作業。今天名單出爐後，5人中，除尤伯祥經全國律師票選而最高票入選，其餘許推薦的4人都沒獲選。

雖然許宗力推薦的人選中，4人沒進榜，不過高榮志說，101人中，還是有6人是司改會的成員，其中尤伯祥、黃旭田、林志忠3名律師是經全國律師票選入選，律師張靜、中央警察大學刑事系教授林裕順、臺大法律系教授顏厥安則是經推薦後獲得遴選入選。

高榮志表示，他與林永頌在最初就已決定，如果得知將獲推薦，也會婉拒，因為他們希望參與的委員能更全面；但他也未曾獲得推薦人的徵詢。

對於近日法律專業社群對於人選產生的諸多批評指教，林峯正也解釋，籌備委員會當初在規劃時，即考量了法律專業社群的代表性問題，因此決議讓法官、檢察官、律師各自票選出5位代表，分別由司法院、法務部、全國律師聯合會辦理票選；為了容納更專業多元的聲音，除了票選的法官、檢察官與律師，籌備委員會也依據各分組的專業議題領域，綜合推薦了法官、檢察官與律師各5位，共15位代表。

林峯正說，司法改革不是法律人的專利，因此每一分組產生的17位委員，非法律人皆超過半數，也不可避免，仍有許多遺珠之憾，未能納入分組會議的委員名單。分組會議啟動後視議題需要，仍會邀請相關人士列席報告，持續邀請公民社會一同參與司法改革國是會議。

總統府司法改革國是會議分組會議的各組名稱與召集人分別為，第一組「保護被害人與弱勢者的司法」，召集人羅秉成；第二組「全民信賴公正專業的司法」，召集人林子儀；第三組「權責相符高效率的司法」，召集人瞿海源；第四組「參與透明親近的司法」，召集人許玉秀；第五組「維護社會安全的司法」，召集人梁永煌。

第一組委員名單為，羅秉成、王婉諭、李振輝、王薇君、李俊億、林照真、陳龍綺、陳旻園、阮文雄、黃嵩立、趙儀珊、謝世民、毛松廷、蔡烱燉、林志峯、姚崇略、施秉慧、黃致豪、張文貞、林裕順。

第二組委員名單為，林子儀、何飛鵬、許宗力、劉連煜、王金壽、王文玲、石賜亮、吳重禮、范立達、陳俊宏、孫友聯、黃怡碧、鄭麗珍、鄭玉山、張升星、吳巡龍、蔡碧玉、林志忠、張菊芳、林明昕、李建良。

第三組委員名單為，瞿海源、邱太三、楊雲驊、張娟芬、蔡博方、湯京平、楊永年、孫一信、馮賢賢、劉恆維、薛明玲、廖英藏、賴恭利、林孟皇、林達、陳瑞仁、尤伯祥、陳重言、李佳玟、林鈺雄。

第四組委員名單為，許玉秀、高茹萍、李念祖、江元慶、何錚錚、林常青、陳瑤華、陳淑蘭、張維志、路平、賴月蜜、謝明珠、陳憲裕、陳欽賢、蔡元仕、江惠民、吳光陸、張靜、顏厥安、林超駿。

第五組委員名單為，梁永煌、黃秀端、蔡秀涓、王以凡、林文蔚、邱欽庭、周愫嫻、紀惠容、許主峯、章光明、劉北元、劉淑瓊、李明鴻、許仕楓、余麗貞、陳宏達、黃旭田、賴芳玉、林志潔、盧映潔。

(中時)