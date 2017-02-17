曾蔭權被判罪 首位卸任定罪特首
香港前特首曾蔭權涉嫌於在任期間收受利益及行為失當，隱瞞接受租賃深圳東海花園豪宅300萬港元豪裝，並用職權提議向負責裝修工程的建築設計師授勳作回饋一案，陪審團裁定曾蔭權公職人員行為失當罪罪成。
香港經濟日報網報導，特首曾蔭權涉在任期間接受利益案，陪審團經過2日的退庭商議後，已就第2項及第3項控罪達成大比數的共識，惟第1項控罪、即行政長官接受利益罪未能達成共識，裁定為沒有裁決。陪審團以8:1裁定曾蔭權第二項控罪公職人員行為失當罪罪成，另以9:0裁定第三項控罪公職人員失當罪罪名不成立。
曾蔭權妻子在庭上聞判後，木無表情，而曾蔭權則表情僵硬，一度低頭以及飲水。曾蔭權獲准保釋，法庭將於下周一（2月20日）宣判。
被告曾蔭權（72歲）一共被控3項罪名，包括兩項公職人員行為失當罪及一項行政長官接受利益罪，他稍早否認全部控罪，案件自1月3日開審，經過28日聆訊，陪審員於本周四退庭商議，終於今日達成裁決。
曾蔭權被控的3項控罪發生於2010年1月1日至2012年6月30日期間。
(中時電子報)
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