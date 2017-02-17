在東海制衡共軍 日加速造艦計畫

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3名知情人士透露，日本打算加速軍艦建造計畫，每年建造2艘巡防艦，以巡邏東海外緣。日本與中國大陸在此一海域有島嶼主權爭端。

不願具名的這3名人士指出，日本原先是1年建造1艘5000噸級驅逐艦，如今將自2018會計年度4月份開始，1年建造2艘3000噸級巡防艦。

日本力求建造8艘這種噸位較小、造價較低的新1級巡防艦，兼具掃雷和反潛性能。

旗下有造船廠的三菱重工、日本海軍聯合造船廠和三井造船株式會社都可望投標以爭取承造。

與正常採購作法不同的是，日本防衛省在15日公布的報告中說，未來得標廠商必須將部分重大的建造工作分配給其他競標廠商。

這種新作法是為了確保各造船廠的生存。過去2年來，日本海軍聯合造船廠贏得建造較大型神盾級驅逐艦的合約，使國防官員擔心，投標對手可能會因此關閉自己的造船廠。1060217

(中央社)