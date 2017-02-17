台韓書道聯展 百件作品交流

「墨象交融─臺韓日知兼修書道聯展」19日在國父紀念館博愛藝廊盛大登場，展出近百件精彩作品，是兩國書法界難得一見的交流盛事。

展覽由台灣書法家杜忠誥率其門下「日知書學會」，以及韓國書印名家朴元圭率其門下「兼修書會」聯合舉辦，兩會師生均各自活躍於台、韓書壇。

受邀來台的兼修書會由朴元圭指導成立，朴元圭是韓國書法篆刻界名家，精通漢學。在書法上，對於傳世碑刻及出土文字資料均深入研究，臨古與自運交互並用，開創嶄新面貌，在韓國屢獲大賞，如今榮任世界書法雙年展的組織委員。

印刻方面，則是韓國篆刻協會會長；年輕時為了學印，曾數度來台拜篆刻名家李大木為師，與台灣頗有淵源。他曾獨資創刊《烏》雜誌，自1999至2005年間共發行70期，日後轉由門下學生接手，並改名為《墨象》，持續印行至今，是韓國書藝研究的重要刊物。

朴元圭在藝術的傳承教學上重視「學」（知識技能）、「謙」（人品道德）兼修，並揀選學生共組研習團體，命名為「兼修書會」。兼修書會不僅在韓國持續推動書法研究及創作風氣，也在藝術無國界的理念下，積極與國際書壇交流對話，本次即應台灣的「日知書學會」之邀來台展出。

日知書學會是由實力派書法家杜忠誥率其門生成立，以「日知其所無，月無忘其所能」的精神自勉，杜忠誥多年來致力於書法教育及文化弘揚，並曾於2016年獲頒總統府二等景星勳章以表彰其貢獻，他所指導的日知會員們早已活躍於台灣書壇，在創作、理論及教學上都卓有成就。

朴元圭與杜忠誥兩位書家的多年情義，連帶串起兩會成員的交誼。日知書學會曾兩度赴首爾與兼修書會進行聯展，此次則是兼修書會首度來台。

台、韓、日同屬東亞文化圈，同樣使用漢字作為書法藝術的創作媒介，長久以來皆有相互的取經學習。但相較於台、日之間的頻繁互動，台、韓之間的書藝交流稍顯不足，因此這次展出更顯可貴。1060217

(中央社)