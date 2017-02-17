南韓海警900發子彈 掃射大陸漁船

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南韓官方今天公布，南韓海警巡邏艦16日在全羅南道海域驅逐非法捕撈的70多艘中國大陸漁船時，遭激烈抵抗。韓方開火掃射900枚子彈，是南韓今年首度動武驅逐暴力抗法的中國大陸漁船。

韓聯社報導，南韓國民安全處木浦海洋警備安全署今天表示，南韓海警昨日晚間9時左右在全羅南道海域盤查30多艘非法捕撈的中國大陸漁船，期間多艘漁船安裝鐵窗和鐵絲網妨礙南韓海警執法。

南韓海警漁政船扣留1艘中國大陸漁船後，附近40多艘中國大陸漁船聚集，並衝向南韓海警巡邏艦，激烈反抗。

報導指出，南韓海警巡邏艦多次向中國大陸漁船廣播警告，當晚11時15分左右開槍示警，共發射900枚子彈，中國大陸漁船隨即離開現場。

這是南韓海警今年首次使用武器驅逐暴力抗法的中國大陸漁船，並已通知陸方加以處理。南韓海警方面表示，今後將繼續動武打擊非法捕撈並暴力抗法的中國大陸漁船。

2016年10月發生中國大陸漁船撞沉南韓海警快艇事件後，南韓海警決定從嚴執法。同年11月，南韓海警兩度動用機槍射擊非法捕撈的中國大陸漁船，其中一次擊發700多發子彈，引發北京不滿。1060217

(中央社)