陸國安工作會 習近平：牢牢掌握戰略主動權

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大陸國家安全工作座談會17日在北京舉行，中共總書記習近平出席會議，他在會上強調，要認清國家安全形勢，維護國家安全，要立足國際秩序大變局來把握規律，立足防範風險的大前提來統籌，不論國際形勢如何變幻，要保持戰略定力、戰略自信、戰略耐心，堅持以全球思維布局，堅持底線思維，堅持原則性和策略性相統一，把維護國家安全的戰略主動權牢牢掌握在自己手中。

新華社報導，習近平2月17日上午在北京主持召開國家安全工作座談會並發表重要講話，強調要准確把握國家安全形勢，牢固樹立和認真貫徹總體國家安全觀，以人民安全為宗旨，走中國特色國家安全道路，努力開創國家安全工作新局面，為中華民族偉大復興中國夢提供堅實安全保障。

習近平強調，黨的十八大以來，黨中央高度重視國家安全工作，成立中央國家安全委員會，提出總體國家安全觀，明確國家安全戰略方針和總體部署，推動國家安全工作取得顯著成效。

習近平強調，認清國家安全形勢，維護國家安全，要立足國際秩序大變局來把握規律，立足防範風險的大前提來統籌，立足大陸發展重要戰略機遇期的大背景來謀劃。世界多極化、經濟全球化、國際關係民主化的大方向沒有改變，要引導國際社會共同塑造更加公正合理的國際新秩序。要切實加強國家安全工作，為維護重要戰略機遇期提供保障。

習近平說，不論國際形勢如何變幻，我們要保持戰略定力、戰略自信、戰略耐心，堅持以全球思維謀篇布局，堅持統籌發展和安全，堅持底線思維，堅持原則性和策略性相統一，把維護國家安全的戰略主動權牢牢掌握在自己手中。

習近平對當前和今後一段時間國家安全工作提出明確要求，強調要突出抓好政治安全、經濟安全、國土安全、社會安全、網路安全等各方面安全工作。要完善立體化社會治安防控體系，提高社會治理整體水平，注意從源頭上排查化解矛盾糾紛。要加強交通運輸、消防、危險化學品等重點領域安全生產治理，遏制重特大事故的發生。要築牢網路安全防線，提高網絡安全保障水平，強化關鍵信息基礎設施防護，加大核心技術研發力度和市場化引導，加強網路安全預警監測，確保大數據安全，實現全天候全方位感知和有效防護。要積極塑造外部安全環境，加強安全領域合作，引導國際社會共同維護國際安全。要加大對維護國家安全所需的物質、技術、裝備、人才、法律、機制等保障方面的能力建設，更好適應國家安全工作需要。

中共中央政治局常委、中央國家安全委員會副主席李克強、張德江，以及王滬寧、劉奇葆、孫政才、范長龍、孟建柱、胡春華、栗戰書、郭金龍、韓正、楊晶、楊潔篪、周小川和中央軍委委員房峰輝、張陽、趙克石、張又俠出席座談會。

(旺報)