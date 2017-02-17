王育敏質詢何時下台？賀陳旦愣住：現在嗎？

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賀陳旦（左）於今日接受國民黨立委王育敏質詢何時下台，賀陳旦愣住，反問：現在嗎？（圖／陳信翰攝）

蝶戀花遊覽車於2月14日晚間在國道五號轉國道三號時翻覆，造成33人不幸罹難，11人輕重傷。國民黨籍立法委員王育敏今（17）日質詢交通部長賀陳旦，問賀陳旦什麼時候下台？賀陳旦愣了一下，反問說：現在嗎？

根據聯合新聞網報導，王育敏下午質詢賀陳旦，2016年因陸客團火燒車意外，釀26人死亡，公路總局局長趙興華下台。而這次遊覽車翻覆更造成33人不幸罹難，難道沒有官員負責嗎？

而王育敏問賀陳旦何時下台，賀陳旦愣了一下，脫口而出：現在嗎？

(中時電子報)