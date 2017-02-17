收購玉米案改判 王力軍獲無罪

「內蒙古王力軍收購玉米獲罪案」再審17日宣判，巴彥淖爾市中級人民法院依法撤銷原審判決，改判王力軍無罪。

央視新聞報導，2014年11月至2015年1月期間，王力軍未辦理糧食收購許可證、未經工商行政管理機關核准登記並頒發營業執照，擅自在巴彥淖爾市臨河區白腦包鎮附近村組無證照違法收購玉米，將所收購的玉米賣給巴彥淖爾市糧油公司杭錦後旗蠻會分庫，經營數額21萬8288元（人民幣，下同），非法獲利6000元。案發後，王力軍主動到公安機關投案自首，並退繳獲利6000元。

根據上述事實，巴彥淖爾市臨河區人民檢察院以非法經營罪對原審被告人王力軍提起公訴，巴彥淖爾市臨河區人民法院於2016年4月15日作出刑事判決，以非法經營罪判處王力軍有期徒刑一年，緩刑兩年，並處罰金二萬元，其退繳的非法獲利6000元由偵查機關上繳國庫，一審宣判後，王力軍未上訴，檢察機關未抗訴，判決發生法律效力。

2016年12月16日，最高人民法院依法作出再審決定，指令內蒙古自治區巴彥淖爾市中級人民法院對本案進行再審。巴彥淖爾市中級人民法院再審認為，王力軍雖沒有辦理糧食收購許可證及工商營業執照買賣玉米，其行為違反當時的國家糧食流通管理有關規定，但尚未達到嚴重擾亂市場秩序的危害程度，不具備與刑法第225條規定的非法經營罪相當的社會危害性和刑事處罰的必要性，不構成非法經營罪，原判決認定王力軍構成非法經營罪適用法律錯誤。

檢察機關、王力軍及其辯護人提出王力軍的行為不構成犯罪的意見成立，予以採納。故依法作出上述判決。

(旺報)