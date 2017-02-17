核武襲台！中共的最後手段？

進行訓練中的人民解放軍火箭軍常規導彈第一旅。（中新社）

華府的卡內基和平基金會於去年10月28日召開研討會，邀請大陸退休官員討論中共的核武戰略。退休外交官沙祖康與退役將領姚雲竹向美國智庫介紹了假若美軍介入台海衝突，中共將會如何因應。根據《外交官》雜誌的報導，姚雲竹強調，中共不首先使用核武的原則不會改變，無論是面對台海問題，還是發生在世界上任何一個地方的武裝衝突。

她強調，大陸有100%的信心可以透過和平手段解決台獨的提。中共只有在必要的時候，會對台灣使用非和平手段。不過沙祖康卻又在後面補上一句，強調中共必然要靠自己的力量解決這個問題。雖然他不希望最壞的情況發生，但是中共仍有必要為此做出準備。他指出，中共會為了達成兩岸的統一付出任何必須付出的代價。

假若研討會上只有姚雲竹的發言，還不至於引起軒然大波，但是沙祖康後面補上的那幾句話，卻讓現場來賓不寒而慄。因為他的發言，顯然是暗示中共在必要時會使用核子武器。中共過去對外的聲明非常明確，那就是除非自己先遭到核武攻擊，否則絕對不首先使用核武。其發展核武的目的，並非主動攻擊敵人，而是要遏阻敵人對自己發起攻擊。

不過沙祖康的發言，讓人知道任何一個國家只要擁有核武，就能夠隨時決定是否要使用核武，不會受到任何政策上的限制。尤其是在面臨政權垮台危機的時候，中共更可能不在乎其傳統政策上的束縛，直接使用核子武器。當然也有許多人從人性本善的角度出發，相信即便面臨政權垮台的危機，中共領導人也會為了整個人類的美好未來，放棄使用核子武器的權利，即便自己看不到未來。

可悲的是，像北韓這樣的國家，根本就不相信其他的國家有所謂的人性。出於維護政權的生存，北韓是願意以任何激烈的手段，包括發動核戰來對抗其敵人。哪怕是來自內部的敵人，也在所不惜。當然以現在中共政權的條件來看，還沒有到採用這種極端手段來自保的程度。但是出於其爭取成為新型大國的外交戰略考量，強化核武器的發展也是一種必要的手段。

(中時電子報)