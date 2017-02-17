義核廢海拋台海域？原能會：無法排除可能

上周傳出義大利核廢料恐海拋台灣海域，原能會今（17）日宣布調查結果，初步認定此可能是義大利軍情局誤植當年台電公司運送北韓的訊息，但未能排除其可能，後續將推動2年調查計畫繼續偵查。公民團體則痛批原能會失格，輻射防護業務不如交給環保署。

原能會報告中指出，這份訊息是義大利國會廢棄物調查委員會主席，在部落格公開資訊而經義大利媒體引用，但未經證實，推測可能是將當年，北韓同意以數千萬美金接受台灣20萬桶核廢料的訊息，與此次訊息搞混。

原能會調查中指出，歷年基隆、高雄西子灣海水的放射性監測結果都是正常，沿海產地抽樣貝類、魚類、蝦類等，放射性劑量也都符合法規，目前獨缺台灣海域的放射性檢測資料供查證，未來將偕同各部會共同推動為期2年的「台灣海域輻射監測調查計畫」，以掌握台灣海域輻射狀況。

綠色消費者基金會董事長方儉痛批，近年我國自測的北部核能電廠海域輻射調查結果，去年海魚核種分析測到每公斤3貝克的銫137，比前幾年一下跳高了許多，但原能會竟說「近10年海水均未測得人工放射性核種」。

方儉說，而原能會針對此案進行的討論會議，更如同無聊的「太極足球賽」，各部會紛紛亮出「隔空點穴」的絕技，好像再大的事都可以「大事化小，小事化無」，至於各部會應負責任，都說沒有預算，如果輻射防護不劃出原能會主管，台灣人不知還要吃、喝、吸進多少輻射塵。

而原能會副主委邱賜聰指出，目前尚未取得解密文件的原件，所以無法排除此訊息的可能，卻也遭方儉踢爆，原件早由義大利國會公布於網站上，只是全為義大利文，且內容艱澀難懂，較難解讀，對此，邱賜聰回應，會再了解內容判定文件訊息。

(中時)