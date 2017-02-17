金正男遇刺羅生門 疑山埃中毒窒息亡

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北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遇刺身亡，包括確切死因、犯案過程等未獲證實消息滿天飛，星馬媒體也引述不具名法醫稱，金正男疑山埃中毒窒息，皮膚有不尋常紅色。

金正男13日上午在吉隆坡第2國際機場準備登機前遇刺身亡。大批國際媒體相繼進駐採訪，守候檢驗金正男遺體的中央醫院、警局總部及法院，大馬警方雖兵分多路調查，均未公布詳細調查結果。

全案隨警方調查，暗殺過程疑相繼曝光，據了解，落網兩名女子相互夾擊金正男，其中一人勒頸、一人噴毒，短短5秒內毒殺了金正男，「很痛啊，很痛啊，我被人噴射了液體」竟成金正男最後遺言。

目前各界高度關注刺客使用何種毒性極強毒物，秒殺金正男，諸如懷疑使用蓖麻毒素或河豚毒素等說法眾說紛紜，大馬媒體引述不願透露姓名法醫表示，金正男皮膚沒有明顯外傷，但皮膚出現不尋常的紅色，而且是死於窒息，這些都是山埃（劇毒氫化物）中毒現象。

不過，大馬的法醫已抽取金正男遺體的相關組織樣本進行毒理化驗，解剖報告不會在近期內出爐。新加坡聯合早報即時新聞說，大馬有關人員今天會化驗樣本。外界認為屆時應能釐清刺客使用的毒物。

據了解，大馬警方初步調查發現，金正男疑被刺客集團下毒手殺害，警方在落網女嫌犯皮包中發現毒藥瓶，不排除就是毒殺金正男的毒物。

大馬警方為抽絲剝繭讓案情早日水落石出，今天凌晨再度抽調上百名警力，重兵押送落網女嫌犯重返機場，模擬犯案過程，交代案發位置、噴射毒液、逃亡路徑。警方鑑識人員更在機場進行事後的蒐證動作。

這兩名女嫌犯今天下午又被警方押送至雪邦警區偵訊，大馬警方指出，事涉敏感案件，一律只會有官方答案。

另外，馬來西亞雪蘭莪州警長阿布薩馬（Abu Samah Mat）說，儘管北韓要求歸還金正男的遺體，但在家屬提供DNA樣本前，馬來西亞不會移交遺體。1060217

(中央社)