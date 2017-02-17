F-16在印度製造 正等美印政府討論

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印度媒體今天報導，美國戰機製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）在2017年印度航空展（Aero India 2017）上表示，美國正與印度政府討論在印度設立F-16戰機製造基地。

由於新任美國總統川普提出製造業回流政策，讓原本只等印度政府決定的美國戰機在印度生產製造合作案出現變化。

印度「Zee News」報導，洛克希德馬丁航空部門綜合戰機業務發展總監霍華德（Randy Howard），在印度航展上被問到F-16「來印度製造」（Make in India）時指出，川普政府正在重新檢視這項計畫。

霍華德說，政府間正在就此項計畫進行討論。「我們把這些問題和關切延遲到政府間正在進行的對話之後。討論已經進展到對需求有更多充分的闡述... 。」

他指出，一些戰略夥伴間的內部討論已在印度進行，美、印兩國政府也正在討論這項議題。「我們正在等待（美、印）兩國政府提出意見，洛克希德馬丁完全支持這些決定。」

洛克希德馬丁日前表示，已把在歐巴馬政府時代獲得支持的F-16在印度設立生產線的計畫，提報給川普政府。

美國前總統歐巴馬為強化美國與印度的軍事合作關係，一起對抗中國大陸的威脅，因而同意強化技術轉移，包括正在討論中的F-16、F-18等在印度製造的計畫。

不過，由於川普要求所有美國製造業回歸美國製造生產，導致上述相關計畫出現變化。

洛克希德馬丁近來最後一次提案把最新的F-16 Block 70獨立生產線由德州搬到印度，以滿足印度和全球需求，是在去年8月提出。

由於印度空軍準備採購上百架單引擎戰機，採購金額高達上百億美元，因此洛克希德馬丁希望透過把F-16移到印度生產，以符合印度政府「來印度製造」的要求，進而取得印度空軍的訂單。1060217

(中央社)