司改分組會議將展開 21類議題清單出爐

司法改革國是會議分組會議20日將展開，司法改革國是會議籌備委員會今天公布了各分組的議題清單，每組分配4到5大類議題及子題，總共有21大類議題。

司改國是會議分組會議共分5組，分組會議將從20日展開，為期約3個月；未來分組會議以2週一輪、每個小組預計召開6次會議。

總統府司法改革國是會議籌備委員會今天正式公布分組會議的委員名單，101位的分組會議委員來自社會各界，由15位票選產生的法官、檢察官、律師，70位籌備委員會推薦人選，與16位的籌備委員組成。

司法改革國是會議籌備委員會也公布了各分組的議題清單，每組分配4到5大類議題及子題，總共有21大類議題。

國安會諮委、司法改革國是會議籌備委員會副執行秘書林(峰)正說明，這份清單是籌備委員會根據意見徵集結果歸納而成，各分組會根據清單，來安排議題討論的順序。林(峰)正也強調，人民最為關切的議題，諸如人民參與審判、法律見解不一致等問題，各分組一定會納入議程。

這21大類議題包括，保護犯罪被害人；減低冤案發生與強化救濟機制；保護弱勢族群在司法中的處境；司法科學、鑑定機制與專家證人；偵查不公開、媒體影響審判與隱私保護；建立人權、效能、透明的大法官解釋程序；司法政策權歸屬(雙元司法行政系統的變革)。

建構效能、精實的法院組織與程序；建構專業的法院、法庭；提升檢察系統的透明與效能；檢討法官、檢察官的任用、監督與退休給付；律師的專業化與職業倫理；檢討檢、警、調人員的專業分工；法律人的養成、考選、專業訓練；人民參與司法；公開透明的司法；親近人民的司法；獄政制度改革；毒品政策檢討；有效打擊犯罪；犯罪預防與管理。

另外，針對近日法律專業社群對於人選產生的諸多批評指教，林(峰)正也解釋，籌備委員會當初在規劃時，就考量法律專業社群的代表性問題，因此決議讓法官、檢察官、律師各自票選出5位代表，分別由司法院、法務部、全國律師聯合會辦理票選。

他說，同時，為了容納更專業多元的聲音，除了票選的法官、檢察官與律師之外，籌備委員會也依據各分組的專業議題領域，綜合推薦了法官、檢察官與律師各5位，共15位代表；希望透過這樣的安排，讓專業社群的意見，能在國是會議裡充分表達。

林(峰)正說，司法改革不是法律人的專利，社會各界對於司法改革的想法，都應該進到國是會議裡面來。因此，每一分組產生的17位委員，非法律人皆超過半數。

他說，在推薦名單的過程裡，籌備委員會按照專業、功能、多元、代表的要求，仔細考量人選，每位都是一時之選。不可避免，仍有許多遺珠之憾，未能納入分組會議的委員名單。分組會議啟動後視議題需要，仍會邀請相關人士列席報告，持續邀請公民社會一同參與司法改革國是會議。1060217

(中央社)