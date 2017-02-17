公職人員行為失當 香港前特首曾蔭權遭定罪
香港前特首曾蔭權被判公職人員行為失當罪，現年72歲的他從2005到2013年任特首。
南華早報17日晚發出快訊指出，香港前特首曾蔭權被判公職人員行為失當罪。
綜合香港媒體過去的報導，2012年2月，曾蔭權涉嫌貪腐消息被曝光，隨後，多個政黨整團到廉署舉報，廉署決定立案調查，查曾蔭權有沒有觸犯「防賄條例」或公職人員行為不當，並會先派員收集證據，不排除有需要時要求涉案人，如特首及相關富豪向廉署提供材料。調查特首對於香港廉政公署而言，是38年來的「破天荒」。
作為首位在任內被廉署調查的特首，曾蔭權曾向公眾道歉。2012年3月1日，曾蔭權出席立法會答問大會，一開始就花了15分鐘就圍繞他的各種指控解釋，並向公眾道歉。
曾蔭權又指出，為了進一步消除公眾疑慮，他與太太商量後決定放棄租住深圳東海花園單位，盡快和業主商討解約的安排。他稱沒有事情要隱瞞，遊澳門和泰國的事都對得住良心，在澳門沒有去賭場，乘遊艇、私人飛機已經付費，而且和涉案的富豪之間不存在利益輸送的問題，所有藏酒已經捐出。
2013年2月，曾蔭權發表聲明，表示在卸任行政長官職務後，中央有關部門曾詢問其是否有意參與新一屆全國政協工作，「但鑑於廉政公署的有關調查，我慎重考慮後，已經答復現階段並不適合參與全國政協的高層工作」，曾蔭權當時說，他期望有關調查結案後，還可以有機會繼續貢獻國家、為香港服務。
(旺報)
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