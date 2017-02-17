中壢懷寧醫院雇密醫 院長20萬交保

中壢懷寧醫院涉嫌為了節省醫院人事成本，雇用蔡姓和許姓無照密醫從事醫療行為，還以「病歷書寫員」、「專門護理師」等職稱規避查緝，桃園地檢署17日搜索帶回涉案的3人依醫師法偵辦，複訊後吳姓院長否認犯行，諭令20萬元交保，許男坦承2萬元交保，蔡男則請回，並緩起訴10萬元。

懷寧醫院的前身懷寧診所前年評鑑是甲等，去年3月成立的懷寧醫院則未滿周年尚未評鑑，不論診所或醫院都沒有過醫療相關法規裁罰紀錄，桃園市衛生局對此表示，將全力配合檢警偵辦，若判決確定，將可依法對醫院處以最高50萬元罰鍰，最重可勒令停業。

檢警調查，62歲吳姓院長涉嫌以月薪6萬元，分別在去年9月和12月，僱用沒有醫師執照的47歲蔡姓男子和58歲許姓男子從事醫療行為，2人在醫院宛如住院醫師，不但獨自巡房、診視病患、開立處方箋給藥，甚至幫病人執行靜脈導管手術等侵入性治療。

檢警還查出，蔡男畢業於菲律賓醫事學院，許男則是中國醫藥大學中醫系畢業，但2人都沒有考取醫師執照，誇張的是，許男曾在台中當密醫被抓包，去年10月才被依違反醫師法起訴，2個月後就獲懷寧醫院聘用，但已於今年2月先行離職。

桃園地檢署檢察官廖榮寬指揮桃園市刑警大隊和桃園市衛生局等單位，前往3人的住辦搜索，全案依違反醫師法漏夜偵辦。

(中時)