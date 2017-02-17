陸今年擬關閉落後煤礦逾500處 退出產能5千萬噸

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華爾街日報報導，中國國家能源局17日宣布，2017年將繼續化解煤炭產能過剩，力爭全年關閉落後煤礦500處以上，退出產能5千萬噸左右。

據了解，去年年初中國國家能源局提出的目標是，全年力爭關閉落後煤礦1千處以上，合計產能6千萬噸。

報導稱，中國經濟近些年來下行壓力加大，鋼鐵煤炭等部分傳統產業產能嚴重過剩，政府意欲透過去產能調結構來推動行業長遠發展。中國國家能源局發布的2017年能源工作指導計畫中還表示，要求全國能源消費總量控制在44億噸標準煤左右，其中煤炭消費比率下降到60％左右。

產量方面，能源局提出，2017年全國能源生產總量36.7億噸標準煤左右，其中煤炭產量36.5億噸左右，原油產量2.0億噸左右。

(工商)