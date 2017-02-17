惠譽：2017年美加房價漲勢趨緩 加較明顯

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信評機構惠譽(Fitch)周四發布美國與加拿大2017年房市展望報告，由於兩國房市近年來漲幅已大，今年漲勢料將同步趨緩，其中加拿大漲勢可能急凍，今年漲幅估僅3％。

惠譽指出，受惠於低利率與外資搶進，加拿大房市近幾年呈現噴出行情，好幾個地區房價均同步飆漲，尤以多倫多與溫哥華的漲勢最為猛烈，短短3年地區房價累計漲幅均超過3成，2016年加拿大全國房價平均漲幅估計達12％。

(工商)