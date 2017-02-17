巴洛克畫家名作義大利失竊 摩洛哥尋獲

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義大利藝術警察今天表示，綽號「斜眼」的巴洛克畫家圭爾奇諾（Guercino）一幅價值高達600萬歐元的失竊畫作在摩洛哥尋獲。

法新社和義大利通訊社（ANSAmed）報導，圭爾奇諾全名為喬凡尼．佛蘭契斯柯．巴比艾里（Giovanni Francesco Barbieri）。

這幅17世紀的畫作2014年在義大利北部城市摩狄納（Modena）1座教堂夜間發生的竊盜案中失竊。

拜1名摩洛哥富商兼藝術品收藏家之賜，才能尋回這幅畫作。3名交易商在摩洛哥城市卡薩布蘭加（Casablanca）向這名富商開價約94萬歐元（約新台幣3125萬元）。

這名藝術品鑑賞家立即認出那是圭爾奇諾的畫作，因此向警方通風報信。

藝術歷史學家估計，圭爾奇諾1639年創作的名畫，繪有聖若望、聖格列哥里和聖母瑪利亞三個人物，價值介於500萬至600萬歐元（約新台幣1億6625萬至1億9950萬元）。

警方在聲明中說：「摩洛哥當局透過國際刑警組織（INTERPOL）與我們連繫，表示在調查期間發現可能與義大利1宗竊盜案有關的巨型油畫。」

警方也向摩洛哥當局傳達緊急訊息，請求他們協助「保護這幅油畫」，讓它「儘快」返回義大利。（譯者：中央社劉文瑜）1060217

(中央社)