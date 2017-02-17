SBL》言教不如身教 陳順詳保住台銀生機

就算都已倒地，台銀陳順詳仍奮不顧身把球傳出。(中華籃協提供)

面對只要一輸球，就有可能無緣季後賽局面，身為老將的陳順詳，很清楚自己該做什麼！陳順詳貢獻本季新高18分，搭配郭少傑生涯新高23分、李維哲27分，台銀有驚無險以94比86力挫桃園璞園，中止3連敗。

由於例行賽已近尾聲，台銀如果17日輸球，金酒也擊退富邦，幾乎提前確定跟季後賽無緣，陳順詳說：「賽前就知道跟金酒搶季後賽門票，我們落居下風，幸好教練團做了很多準備工作，我們才有辦法贏下這場關鍵勝利。」

陳順詳因為去年進行左膝十字韌帶修復手術，本季缺席整整19場，直到1月13日才告復出，沒想到相隔1個多月，陳順詳17日就打了31分鐘，上場時間之多，連台銀總教練許智超都說：「真的很不忍心，但我們場上需要他的經驗。」

「假如你問我開過刀的左膝，會不會讓我腿軟？我的答案是會，可是我不打算當作藉口，」陳順詳說，「既然當前球隊戰況如此危急，我能幫多少就多少，不想去多管膝蓋，一切都為季後賽拚了，反正我言教不如身教，能多上場就上。」

其實台銀一度領先到19分之多，去在最後2分21秒被追到只差3分，讓人不僅想起上周他們遭到富邦逆轉擊退的比賽，幸好這次他們守住勝利，許智超說：「最重要的是要場上5人想法一致，且靠有經驗的球員穩住，今晚我們做到了。」

璞園總教練麥班達賽後相當不滿球員態度，強調這場比賽從周二練球就開始算輸了，「因為我們當前搶不到第4，也掉不到第6，球員從開球就沒甚麼精神，拚勁更差一大截，輸球也是應該。」璞園以戴維斯27分、11籃板表現最佳。

(中時電子報)