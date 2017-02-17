高公局：19日暫停國5北上高乘載

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高速公路局今天宣布，因明天補上班，預估國道5號19日北上交通量較低，取消當天例行實施的蘇澳至頭城高乘載管制。

高公局說，根據以往彈性放假利用週六補行上班隔日的週日，國5北上交通量較低且交通狀況大致正常，因應二二八連假彈性放假，明天補上班，19日國5北上交通量不大，蘇澳至頭城高乘載管制暫停。

高公局表示，19日雖不實施國5北上高乘載管制，當天國5北上仍會視實際交通狀況，機動實施匝道儀控管制及大客車通行路肩與主線儀控措施。1060217

(中央社)