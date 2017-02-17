吳奇隆暖心教頭 謝霆鋒怒到快飆髒話

我要評比

藝人吳奇隆在中國大陸選秀節目「蜜蜂少女隊」指導練習生，被封為「暖心教頭」，香港藝人謝霆鋒則化身「魔鬼教頭」，被團員表現惹怒，差點要罵髒話。

中天娛樂台明晚10時播出全新選秀節目「蜜蜂少女隊」，吳奇隆和謝霆鋒全程指導練習生，首集節目兩教頭率先選出隊伍成員，看得出吳奇隆和謝霆鋒教導風格迥異。

吳奇隆被冠上「暖心教頭」稱號，特地為團員們準備小禮物，馬上擄獲團員們的心，他也是團體出身，希望與團員們像朋友一樣，採亦師亦友方式教育，立刻記得所有團員名字，展現溫暖導師一面。

他表示，團隊裡要多一點溝通，彼此才會了解，了解得愈多，才會有向心力。

化身「魔鬼教頭」的謝霆鋒，對團員們要求相當嚴厲，對唱功非常講究，團員們在試唱時面對嚴師全都繃緊神經，但表現不佳當場惹火謝霆鋒，直喊「如果這不是10點播出的節目，我就開始罵髒話了」。

謝霆鋒還發號碼牌替代團員名字，讓團員傻眼直呼「喊號碼多奇怪？喊名字親切多了」，謝霆鋒回說「要我記得你，跳得再好一點，唱得再好一點」。

看見謝霆鋒對團員們設立的「五不准」條例，吳奇隆笑說，從牆上就可看出兩個老師風格，並要謝霆鋒隊團員要好好保重。1060217

(中央社)