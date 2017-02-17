大陸央企中化集團 傳欲收購來寶集團部分股權

我要評比

路透引述知情人士透露，中國央企中化集團就收購大宗商品交易商來寶集團（Noble Group）部分股權進行初步談判。消息人士稱，來寶集團的高層已經與中化集團進行談判，但談判尚在進行之中，交易不一定會達成。

中化集團主業分布在能源、農業、化工、地產、金融五大領域，是中國4大國家石油公司之一。去年12月，中化集團組建能源、化工、農業、地產、金融五大事業部。集團董事長寧高寧要求事業部最終要成為一個獨立法人、上市公司，而收購事項或將幫助中化集團涉足來寶集團的全球供應鏈。

(工商)