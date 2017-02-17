台中春季旅展超人氣 全台旅宿、糕餅業者祭好康

萬里晴食品總經理吳炎山表示，台中旅展期間，原價220元的「牛奶花生牛軋糖」，現場買1送1。（圖／曾麗芳）

麗寶集團擴大參展規模，邀請關係企業福容大飯店、麗寶樂園渡假區共同參展，國際級賽車場賽車套票，首度開賣。（圖／曾麗芳）

來自屏東小硫球、首度參展的「海明珠民宿」業者王林美足（右）母女檔，在旅展現場促銷自家住宿券。（圖／曾麗芳）

金門縣政府所設立的金門館，旅展現場販售喜來順麵線、金太武一條根、金永利鋼刀、天一貢糖等金門特產。（圖／曾麗芳）

「台中春季國際旅遊大展」自今（17）日起至2月20日於中時國際會展中心（原朝馬工商展覽中心）登場，來自全台近220家廠商、參展規模近700個攤位。為搶攻即將到來的228連續假期商機，各縣市政府、各大飯店與旅宿業者，紛紛在旅展釋出獨家優惠案搶客，吸引大批等著搶便宜的民眾，整個會場熱鬧滾滾。

其中，金門縣政府所設立的金門館，以「幸福金門～精彩四季」為主題旅遊行程外，更推出立榮假期機加酒專案，2人同行、每人3,999元起，現場成交再送成交禮，另外加送好禮；現場也販售金門特產喜來順麵線、金太武一條根、金永利鋼刀、天一貢糖等。

此外，來自屏東小硫球的「海明珠民宿」業者王林美足表示，因為首度參展，包括住宿與套票皆祭出優惠價格，鼓勵中部民眾到小琉球親自感受渡假的美好。因此，原價3,500元的標準雙人房，旅展期間優惠價2,800元、VIP雙人房優惠價3,800元；標準3人房優惠價3,600元、VIP3人房優惠價4,500元；標準4人房優惠價4,000元、VIP4人房優惠價5,600元；標準6人房優惠價5,200元。

「海明珠民宿」也在現場推出套裝行程，內容包括來回船票、2人1部機車、晚餐BBQ、夜間導覽、潮間帶解說（12月至3月休養期）、小琉球碼頭來回接送，原價1,000元，旅展優惠價800元。由於釋出好康優惠，今日果然吸引許多民眾搶購住宿券與套裝行程。

為搶攻伴手禮商機，台中市好禮協會理事長吳炎山也帶領好禮協會成員參展力挺春季旅展，包括萬里晴食品、月亮咬一口、阿聰師等知名糕餅店參展。其中，萬里晴食品總經理吳炎山說，台中旅展期間，每包原價220元、超人氣的「牛奶花生牛軋糖」，現場買1送1，每人限購1組，限量100組吸引買氣。

不僅如此，主題樂園業者也紛紛釋出好康優惠吸客。其中，麗寶集團搭上37週年慶、擴大參展規模，邀請關係企業福容大飯店、麗寶樂園渡假區共同參展，更史無前例推出超低優惠，推出「雙人玩樂園只要199元」、「5星飯店喝下午茶，觀海泡湯每人500元有找」！

還有詢問度破表的麗寶國際級賽車場賽車套票，全台最高規格、唯一通過FIA CIK認證的國際級GO KART場地，引進原裝進口的義大利頂級CRG雙人座、PAROLIN單人座車款，破天荒首次參展，推出每日限量100套的「10人飆風GO Kart賽車套票」。

(工商)