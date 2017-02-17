巴國清真寺爆炸案 殺死39名武裝份子

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巴基斯坦安全部隊今天在清真寺遭恐怖攻擊，導致至少88人死亡、逾300人受傷，不過，在全國搜捕恐怖份子時，至少殺死39名極端主義武裝份子。

巴基斯坦世界新聞（DunyaNews Pakistan）報導，在8名傷者重傷不治身亡後，信德省塞萬赫沙利夫鎮（Sehwan Sharif）紀念蘇菲派聖人拉爾．沙巴茲（Lal Shahbaz Qalandar）的清真寺遭恐怖攻擊爆炸案，死亡人數上升到88人。

巴基斯坦陸軍發言人賈弗爾（Asif Ghafoor）少將在這起恐攻發生後，在推特（Twitter）上表示要施以報復，巴國安全部隊隨即在巴國全境展開搜捕恐怖份子行動，並關閉巴國與阿富汗邊境。

「印度時報」（Times of India）網站引述3名匿名巴國安全人員談話指出，巴國安全部隊攻擊多個極端主義武裝份子可能的藏身之處，至少有39名武裝份子死亡。

巴國安全人員透露，多數行動都由巴基斯坦遊騎兵（Pakistan Rangers）執行，包括在港口城市喀拉蚩（Karachi）的一處疑似武裝份子藏身處殺死11名嫌犯，並在清真寺爆炸發生地點的城鎮殺死7名疑似參與恐攻者。

在巴國西北部的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa ），警方共殺死12名極端武裝份子。

巴國官員說，安全部隊和警察從一些武裝份子繳獲武器和手榴彈。

根據巴國當局統計，這起清真寺恐攻爆炸案死亡人數已達88人，死者中至少有20名婦女和9名兒童。

信德省衛生局則指出，這起恐攻事件造成343人受傷，多數傷者在接受治療後出院，但仍有76人傷重留在醫院治療。1060217

(中央社)