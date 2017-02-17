中美外長會談 美方期待展開高層交往
據中國外交部網站公布的消息指出，正在德國波昂出席二十國集團外長會議(G20)的中國外長王毅與美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)舉行了雙邊會談，提勒森在會談時明確表示繼續堅持一個中國政策，兩國元首願意在此一基礎上推動雙方關係進展，美方並期待與中方展開高層交往。
王毅表示，習近平主席前不久同川普總統進行的通話十分重要。美方明確表示繼續堅持一個中國政策，兩國元首一致認為中美完全能夠成為很好的合作夥伴，應在新的起點上推動兩國關係取得更大發展。這一重要共識維護了兩國關係的政治基礎，給新時期中美關係的發展指明了方向，也為雙方在雙邊、地區和全球範圍內開展全方位戰略合作創造了必要條件。
王毅說，中美兩國對維護世界穩定，促進全球繁榮肩負著共同責任，雙方共同利益遠大於分歧，中方願與美方按照兩國元首達成的共識，沿著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的方向，加強溝通，增進互信，管控分歧，深化合作，確保中美關係在川普總統任內取得更大發展，為兩國人民帶來實實在在利益，為世界和平繁榮作出更多的貢獻。
提勒森則表示，定義美中關係的只能是友好。美方重申奉行一個中國政策，這不僅對兩國關係非常重要，也對地區穩定發展有利。美方期待與中方開展高層交往，增進相互理解，維持、完善和加強各領域對話合作機制，在經濟、金融、安全等領域加強合作，推動兩國關係實現更大發展。
中國外交部還說，中美雙方外長還就朝鮮半島核問題深入交換了意見。
(中時電子報)
文章來源：王毅外長會見美國國務卿蒂勒森
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