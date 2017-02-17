中美外長會談 美方期待展開高層交往

中國外長王毅(左)與美國國務卿提勒森在德國波恩的二十國集團外長會議上舉行雙邊會談。（圖／美聯社）

自川普與習近平通過電話後，中美兩國外長的會面就顯得氣氛融洽。圖為王毅(左)與提勒森(右)在德國波昂舉行的G20會議上準備進行雙邊會談。（圖／美聯社）

據中國外交部網站公布的消息指出，正在德國波昂出席二十國集團外長會議(G20)的中國外長王毅與美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)舉行了雙邊會談，提勒森在會談時明確表示繼續堅持一個中國政策，兩國元首願意在此一基礎上推動雙方關係進展，美方並期待與中方展開高層交往。

王毅表示，習近平主席前不久同川普總統進行的通話十分重要。美方明確表示繼續堅持一個中國政策，兩國元首一致認為中美完全能夠成為很好的合作夥伴，應在新的起點上推動兩國關係取得更大發展。這一重要共識維護了兩國關係的政治基礎，給新時期中美關係的發展指明了方向，也為雙方在雙邊、地區和全球範圍內開展全方位戰略合作創造了必要條件。

王毅說，中美兩國對維護世界穩定，促進全球繁榮肩負著共同責任，雙方共同利益遠大於分歧，中方願與美方按照兩國元首達成的共識，沿著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的方向，加強溝通，增進互信，管控分歧，深化合作，確保中美關係在川普總統任內取得更大發展，為兩國人民帶來實實在在利益，為世界和平繁榮作出更多的貢獻。

提勒森則表示，定義美中關係的只能是友好。美方重申奉行一個中國政策，這不僅對兩國關係非常重要，也對地區穩定發展有利。美方期待與中方開展高層交往，增進相互理解，維持、完善和加強各領域對話合作機制，在經濟、金融、安全等領域加強合作，推動兩國關係實現更大發展。

中國外交部還說，中美雙方外長還就朝鮮半島核問題深入交換了意見。

(中時電子報)