中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

中美外長會談 美方期待展開高層交往

中時電子報
點閱1078
我要評比
10/10
王毅會提勒森
中國外長王毅(左)與美國國務卿提勒森在德國波恩的二十國集團外長會議上舉行雙邊會談。（圖／美聯社）
王毅提勒森
自川普與習近平通過電話後，中美兩國外長的會面就顯得氣氛融洽。圖為王毅(左)與提勒森(右)在德國波昂舉行的G20會議上準備進行雙邊會談。（圖／美聯社）

據中國外交部網站公布的消息指出，正在德國波昂出席二十國集團外長會議(G20)的中國外長王毅與美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)舉行了雙邊會談，提勒森在會談時明確表示繼續堅持一個中國政策，兩國元首願意在此一基礎上推動雙方關係進展，美方並期待與中方展開高層交往。

王毅表示，習近平主席前不久同川普總統進行的通話十分重要。美方明確表示繼續堅持一個中國政策，兩國元首一致認為中美完全能夠成為很好的合作夥伴，應在新的起點上推動兩國關係取得更大發展。這一重要共識維護了兩國關係的政治基礎，給新時期中美關係的發展指明了方向，也為雙方在雙邊、地區和全球範圍內開展全方位戰略合作創造了必要條件。

川習首會 據傳在七月

王毅說，中美兩國對維護世界穩定，促進全球繁榮肩負著共同責任，雙方共同利益遠大於分歧，中方願與美方按照兩國元首達成的共識，沿著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的方向，加強溝通，增進互信，管控分歧，深化合作，確保中美關係在川普總統任內取得更大發展，為兩國人民帶來實實在在利益，為世界和平繁榮作出更多的貢獻。

提勒森則表示，定義美中關係的只能是友好。美方重申奉行一個中國政策，這不僅對兩國關係非常重要，也對地區穩定發展有利。美方期待與中方開展高層交往，增進相互理解，維持、完善和加強各領域對話合作機制，在經濟、金融、安全等領域加強合作，推動兩國關係實現更大發展。

中國外交部還說，中美雙方外長還就朝鮮半島核問題深入交換了意見。

(中時電子報)

G20中美首度外長會談 陸啟動對美新外交
川習會…7月德國G20見

更多全球新聞請看中時國際頻道

文章來源：王毅外長會見美國國務卿蒂勒森

關鍵字：中美關係王毅提勒森G20習川會一中政策
點閱1078
我要評比
10/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。