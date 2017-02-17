清水富美加揭不堪黑幕 16歲「膠帶封口鼻」自殺
22歲日本人氣女星清水富美加，日前無預警宣布退出演藝圈，要為信奉宗教「幸福科學」出家，接著更以法號「千眼美子」推出自傳新書《全部，說出來》，書中揭露演藝圈黑幕，道盡出道7年心酸，坦言曾數度自殺未果。
清水富美加曾以親筆信痛斥經紀公司LesPros對她壓榨多年，今日推出自傳，書中亦自爆16歲生日當天曾用膠帶封住口鼻尋死，在高二夏天那年，還特地準備一把美工刀自殺未遂，至今手腕上還留有當時留下來的疤痕。她甚至還因為受不了公司苛刻，向經紀人表示：「我真的很想殺死社長！」
由於LesPros之前也與「小海女」能年玲奈鬧出合約糾紛，盛傳公司一姐新垣結衣因此萌生離開念頭，向朋友私下表示希望能離開公司。
清水富美加在宣布出家後，又迅速出版自傳，果然引起話題熱議，立刻登上日本亞馬遜的銷售排行榜冠軍。但由於她自引退到出書，至今仍不到一個禮拜，也引來日本網友質疑這一切都是清水富美加或其背後的幸福科學操作，開始出現同情經紀公司的聲音。
中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995
(中時電子報)
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