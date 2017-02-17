大陸工信部：不會推出應對川普的新產業政策
路透報導，中國工信部部長苗圩今（17）日表示，今年中國規模以上工業增加值增長目標為6％左右，中國工業經濟企穩向好的基本面沒有改變；對於美國總統川普振興美國製造業的計畫，他強調中國不會在製造業發展上再推出新的政策。
中國2016年規模以上工業增加值同比增速略放緩至6％。苗圩表示，去年工業扭轉了上年生產增速和效益大幅度下滑的局面，從生產者物價指數（PPI）走勢看工業領域通縮壓力得到極大緩解；採購經理人指數（PMI）第4季均在51以上，表明製造業擴張動力不斷增強。
苗圩表示，這些情況都表明，工業的主要經濟指標在改善，企穩勢頭在增強，積極因素在增多，世界經濟復甦的基礎和市場信心仍然十分脆弱，中國國內經濟增長的新動能還不夠強大，工業轉型升級依然還有不少障礙，一些積極因素持續向好的基礎還不夠牢固，困難和挑戰仍然不小。
關於美國總統川普提出的要振興美國製造業，苗圩表示，對這些政策也還在密切關注，但是不會影響到中國製造業大的發展格局。
(工商)
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