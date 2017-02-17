英國前首相布萊爾 呼籲人民挺身對抗脫歐

英國前首相布萊爾在演說中呼籲反對脫歐的民眾挺身而出，對抗現任首相梅伊的脫歐計畫，同時警告英國正「急速衝向懸崖」。布萊爾表示，他的「任務」是說服民眾「站起來」，人民投票時並不知道脫歐的後果，他們現在有權改變心意。

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