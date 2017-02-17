保安活動中心變身藝文空間 迄今辦逾62場展覽

新北市樹林區保安市民活動中心規劃成藝文展覽空間，是樹林唯一的公益藝文展覽場，自2011年12月開展迄今，舉辦超過62場藝文創作品展覽。（葉書宏攝）

新北市樹林區保安市民活動中心規劃成藝文展覽空間，是樹林唯一的公益藝文展覽場，自2011年12月開展迄今，舉辦超過62場藝文創作品展覽。（葉書宏攝）

新北市樹林區保安市民活動中心規劃成藝文展覽空間，是樹林唯一的公益藝文展覽場，自2011年12月開展迄今，舉辦超過62場藝文創作品展覽。（葉書宏攝）

新北市樹林區保安市民活動中心規劃成藝文展覽空間，是樹林唯一的公益藝文展覽場，自2011年12月開展迄今，舉辦超過62場藝文創作品展覽，活動中心不僅是阿公、阿嬤活動樂活得好空間，更成為當地的藝術人文中心。

保安市民活動中心1樓為里民交誼場地，部分空間規劃為藝文展覽及活動租借，並使用活動式隔間牆板靈活運用空間，可視活動需求調整場地大小，不會影響里民交誼的使用空間。

活動中心內設置展覽版位、吊架、滑軌及聚光燈等展覽設施可說是一應俱全，2樓是圖書閱覽室，展示陳列新奇有趣的藝術及設計類的雜誌刊物。每個禮拜都來看展覽的朱先生說，每次看到藝術家精心製作的藝術作品，會有一種喜悅和驚喜。

據了解，中心曾展出不少膾炙人口的在地藝術創作，「陳逸軒手工雕塑展」的泥塑創作，口耳相傳下吸引街坊扶老攜幼看展，不少師傅也前來切磋觀摩；「樂齡．悠遊．玩紙藝」展，9旬阿公、阿婆用廢紙回收的摺紙藝品創作更是「轟動樹林」，化腐朽為神奇的摺紙手藝，讓中心的紙藝課程風靡一時。

民政局地方自治科陳耀川科長指出，自2011年12月開展迄今，舉辦超過62場藝文創作品展覽，近2年全年展期更在年初已登記滿檔，相當搶手，雖然僅提供22個展版共30個展位的空間，卻是當地人的藝術人文中心。

(中時)