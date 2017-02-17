陸上市公司申請非公開發行股票 不得逾總股本的20％
路透報導，中國證監會今（17）日表示，上市公司申請非公開發行股票，擬發行的股份數量不得超過本次發行前總股本的20％。上市公司申請增發、配股、非公開發行股票，本次發行董事會決議日距離前次募集資金到位日原則上不得少於18個月。
證監會發布新聞稿表示，前次募集資金包括首發、增發、配股、非公開發行股票。但對於發行可轉債、優先股和創業板小額快速融資的，不受此期限限制。此外在適用時效上，規則調整實行「新老劃斷」，已經受理的再融資申請不受影響，給市場預留一定時間消化吸收。
證監會認為，目前部分上市公司有過度融資的傾向，非公開發行定價機制選擇存在較大套利空間，廣為市場詬病。再融資品種結構失衡，可轉債、優先股等股債結合產品和公發品種發展緩慢。
(工商)
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