統一獅紅白戰 陳育軒、林子崴表現出色
統一獅今在台中棒球場進行第二場紅白戰，分別由林子崴及江辰晏先發主投，其中林子崴展現穩定控球能力主投兩局，面對唐肇廷、鄧志偉及潘武雄均投出三振，穩定內容壓制對手，未被攻下任何分數。
林子崴表示：「今日投球狀況還不錯，跟自己預期的差不多，這才是第一場熱身賽，接下來要需要透過比賽努力去調整，今年球隊給予的目標是先發角色，除了比賽節奏掌握外，也持續再進行核心訓練，除了往每一局都能有好的投球內容外，更希望自己可以延長自己先發局數，對球隊能夠有實質幫助。」
除了林子崴外，去年季中選秀加盟陳育軒，此役中繼兩局，因熱身賽教練團賦予投手任務，至少得投球十五球以上，控球是育軒的武器與特色，也均能有效引誘打者出棒，負責兩局任務陳育軒，因三出局後，均未抵達基本15顆用球數，因此，持續與打者對決，兩局共投了12人次，但也因為如此，讓陳育軒透過比賽中找尋自己的缺點。
陳育軒表示：「今日直球控球能力還不錯，但變化球還有加強的空間，跟志綱學長的搭配，也謝謝學長提醒自己可以改進更好的小地方，讓自己在投第二局時能夠更掌握比賽品質和內容，目前調整狀況大概六七成，接下來就是透過每一次的比賽累積經驗，讓自己從過程中學習進步。」
(中時電子報)
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