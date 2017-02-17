林全內閣被罵翻 陳芳明嘆「舉棋不定、語焉不詳」是特色
蔡政府上任以來，國內紛擾不斷，行政院長林全領導的內閣團隊，能力遭外界質疑，就連自家人也無奈；民進黨立委李俊俋今（17）日質詢時，提到政院最大的問題就是講不清楚。對此，作家陳芳明今也於臉書有感而發，認為舉棋不定，語焉不詳，是林全內閣的重要特色。
陳芳明今在臉書發文，開頭即點出，林全內閣的特色就是「舉棋不定、語焉不詳」。陳芳明更指出，蔡政府上任以來，內閣就飽受批評，「這可能是三次政黨輪替以來的最高點。」他稱，原本可立即解決的事，只要內閣人員介入，立刻變成拖泥帶水。
接著，陳芳明提到，立院下個會期將又要面對婚姻平權法案，不但府方的意向不明，黨內更有人放「另立專法」的煙霧彈。陳芳明感嘆地說道，本來蔡政府可以掌握全面的論述權，但經過長時間的「讓各方對話」後，「婚姻平權的論述似乎又開始傾斜。」
最後，陳芳明認為，若蔡政府仍持續讓各方對話下去，只會讓政院、立院不斷地被罵下去，而這讓他相當不解，不禁問道，「為什麼不能堅定守住當初競選時的承諾立場？」
(中時電子報)
文章來源：陳芳明臉書全文
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