標普警告信評降級 東芝股價重摔9％

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東芝繼日前宣布美國核電事業出現嚴重虧損後，標準普爾全球信評機構(S&P Global)周五又發布警告，指稱若東芝接受銀行團包括債務重整等財務資助，其債信評等可能將被調降好幾級。受此利空重創，東芝股價周五收盤再度慘摔9％。

東芝股價週五在東京股市收低9.2％至184日圓，受核電業務慘賠與信評可能遭降，該業者股價在短短一周已暴跌逾兩成。由於東芝財務持續惡化，也讓外界擔憂其股票將被踢出東京證券一部分市場。

(工商)