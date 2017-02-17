美去年家庭債務飆升 2008年以來最高

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受學貸與車貸快速增加，去年美國家庭債務總額飆升至12.58兆美元，創下2008年全球金融危機以來最高水準。

根據紐約聯邦準備銀行發布季報顯示，在學貸、車貸與信用卡債務等大幅增長帶動，去年第4季全美家庭債務激增2260億美元，這也使得去年全年美國家庭負債總額，僅較2008年第3季的12.7兆美元高峰相差不到1％。該銀行並預估今年全美家庭債務總額還可能再度締造新高。

(工商)