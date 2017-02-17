新北市圖總館、亞東醫院 攜手守護銀髮族健康

新北市立圖書館總館與亞東醫院合作，規劃銀髮族「Health健康＋」免費專屬課程。（葉書宏攝）

新北市立圖書館總館與板橋亞東醫院攜手照顧銀髮族健康，特別為高齡長者開設了銀髮健康教室，針對老年健康與需求，從2月份起規劃樂齡「Health健康+」免費專屬課程。

提供銀髮族照護、飲食保健、慢性病防治知識、銀髮族養生保健秘訣等，並於圖書館設置雲端血壓機，可將血壓資料直接上傳至亞東醫院雲端，串連醫囑，也可以透過APP掌握健康資訊，全方位照顧樂齡長者的身心健康。2月21日首場活動，前30名參加民眾並可免費申辦亞東隨身健康卡，輕鬆掌握自己健康的大小事。

邁入高齡化社會，為了帶給新北市民更便捷的健康守護網，讓銀髮長輩活得更健康，新北市立圖書館特別結合亞東紀念醫院社區健康發展中心與明倫基金會，從2月份起推出樂齡「Health健康+」講座，由亞東醫院醫師主講，帶銀髮朋友深入了解更多的養生保健與健康資訊。

同時於圖書館一樓設置雲端血壓機，能將血壓量測數據透過APP，即時上傳至亞東醫院雲端資料庫，讓醫護人員可即時監看追蹤；民眾也可以透過隨身健康卡與行動APP，進行健康管理，守護自己與家人的健康。除了加強健康醫療服務外，圖書館同時搭配健康書展，挑選銀髮族所關心的健康資訊，推薦銀髮長者借閱，讓長者不僅能有效管理身體健康，同時豐富精神生活，為銀髮族的身心健康把關。

新北市立圖書館長高鵬表示，針對高齡者的需求，圖書館於2樓樂齡資源區打造友善的銀髮閱讀空間與服務，考量到年長者行動不便，除了設置適合銀髮讀者使用之桌椅、書刊報紙，並提供如檯燈放大鏡、彩色擴視機等輔具，以及銀髮數位互動資訊站。

提供銀髮讀者相關保健、北區醫療院所、老人福利等相關資訊，與互動體感體適能遊戲，全方位照顧樂齡讀者身心健康。此次更進一步與板橋亞東醫院合作，提供更多元化的醫療保健知識平台，希望精進銀髮族生活及心理照護品質，提升銀髮族的健康能量。

(中時)