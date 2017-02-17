民調：德國總理梅克爾支持率 不如舒爾茲

我要評比

據德國電視2台（ZDF）最新民調顯示，如果德國總理選舉採直選方式，歐洲議會前主席舒爾茲（Martin Schulz）將打敗現任總理梅克爾。民調指出，舒茲的支持率由1月底的40％揚升至49％，反觀梅克爾的支持率則由44％降至38％。

(工商)